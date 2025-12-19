В Генеральной прокуратуре Казахстана состоялось расширенное заседание коллегии с участием прокуроров всех областей и онлайн-подключением территориальных прокуратур, на котором были подведены итоги надзорной деятельности за 2025 год, передаёт BAQ.KZ.

Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что Главой государства подписан Указ о преобразовании Комитета по возврату активов в Комитет по защите прав инвесторов. Основной задачей нового органа станет обеспечение инвестиционной безопасности, что позволит укрепить экономический рост и повысить доверие к Казахстану как к надежной юрисдикции.

"Комитет должен стать системным правовым щитом для каждого инвестора — отечественного и иностранного, крупного и среднего, который вкладывает средства, технологии и опыт в развитие нашей экономики", — подчеркнул Берик Асылов.

По словам Генпрокурора, инвестиции должны приносить реальный эффект: создавать рабочие места и поддерживать развитие сектора экономики. Параллельно прокуратура будет следить за законностью и прозрачностью действий всех сторон, обеспечивая баланс между защитой инвесторов и исполнением обязательств.

В ходе заседания также обсуждались приоритеты надзорной деятельности, меры по повышению эффективности работы органов прокуратуры и дальнейшее укрепление правового поля для привлечения инвестиций.