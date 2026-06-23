"Не поддавайтесь на провокации": Генпрокуратура обратилась к пользователям соцсетей
Ведомство напомнило об административной и уголовной ответственности за разжигание розни и распространение фейков.
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Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к казахстанцам с призывом не распространять провокационные материалы и непроверенную информацию в социальных сетях.
В надзорном органе отметили, что в интернет-пространстве продолжают фиксироваться случаи публикации сообщений и комментариев, направленных на разжигание розни в обществе.
"Подобные действия абсолютно недопустимы и будут строго преследоваться по закону", – подчеркнули в Генпрокуратуре.
В ведомстве напомнили, что статья 174 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за разжигание розни. В зависимости от тяжести совершенного деяния наказание может составить от штрафа в размере от 2 до 7 тысяч МРП до ограничения либо лишения свободы на срок от двух до двадцати лет.
Кроме того, законодательством запрещены размещение и распространение противоправного контента на онлайн-платформах. Нарушение этого запрета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в 20 МРП по части 3-1 статьи 456-2 Кодекса об административных правонарушениях.
Особое внимание гражданам рекомендовано уделять проверке достоверности публикуемой информации. За распространение ложных сведений предусмотрена административная ответственность, а за заведомо ложную информацию – уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что ответственность может наступить не только для авторов публикаций, но и для лиц, которые сознательно участвуют в их распространении.
"Не поддавайтесь на провокации, не распространяйте непроверенную информацию и воздерживайтесь от публикаций и комментариев, способных нарушить общественное согласие и взаимное уважение между гражданами", – говорится в обращении ведомства.
В прокуратуре также напомнили, что единство народа Казахстана, взаимное уважение и общественное согласие остаются ключевыми ценностями, от которых зависят стабильность, безопасность и дальнейшее развитие страны.
Правоохранительные органы, руководствуясь принципом "Закон и порядок", будут пресекать любые правонарушения, посягающие на общественную безопасность и общественный порядок, а также принимать все предусмотренные законодательством меры для их предупреждения.
Ранее генпрокуратура напомнила о наказании за ослепление пилотов лазерами.
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