Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к казахстанцам с призывом не распространять провокационные материалы и непроверенную информацию в социальных сетях.

В надзорном органе отметили, что в интернет-пространстве продолжают фиксироваться случаи публикации сообщений и комментариев, направленных на разжигание розни в обществе.

"Подобные действия абсолютно недопустимы и будут строго преследоваться по закону", – подчеркнули в Генпрокуратуре.

В ведомстве напомнили, что статья 174 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за разжигание розни. В зависимости от тяжести совершенного деяния наказание может составить от штрафа в размере от 2 до 7 тысяч МРП до ограничения либо лишения свободы на срок от двух до двадцати лет.

Кроме того, законодательством запрещены размещение и распространение противоправного контента на онлайн-платформах. Нарушение этого запрета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в 20 МРП по части 3-1 статьи 456-2 Кодекса об административных правонарушениях.

Особое внимание гражданам рекомендовано уделять проверке достоверности публикуемой информации. За распространение ложных сведений предусмотрена административная ответственность, а за заведомо ложную информацию – уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что ответственность может наступить не только для авторов публикаций, но и для лиц, которые сознательно участвуют в их распространении.

"Не поддавайтесь на провокации, не распространяйте непроверенную информацию и воздерживайтесь от публикаций и комментариев, способных нарушить общественное согласие и взаимное уважение между гражданами", – говорится в обращении ведомства.

В прокуратуре также напомнили, что единство народа Казахстана, взаимное уважение и общественное согласие остаются ключевыми ценностями, от которых зависят стабильность, безопасность и дальнейшее развитие страны.

Правоохранительные органы, руководствуясь принципом "Закон и порядок", будут пресекать любые правонарушения, посягающие на общественную безопасность и общественный порядок, а также принимать все предусмотренные законодательством меры для их предупреждения.

Ранее генпрокуратура напомнила о наказании за ослепление пилотов лазерами.