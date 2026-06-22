Генпрокуратура напомнила о наказании за ослепление пилотов лазерами
С сентября 2025 года в Казахстане действует уголовная ответственность за создание помех воздушным судам с помощью лазеров и беспилотников. Максимальное наказание составляет до 10 лет лишения свободы.
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За ослепление пилотов лазерами и создание помех воздушным судам с помощью беспилотников в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы. Об этом напомнили в Генеральной прокуратуре.
Как сообщили в надзорном органе, соответствующие изменения были внесены в Уголовный кодекс еще 16 июля 2025 года. Новая статья 352-1 вступила в силу 16 сентября 2025 года.
Закон предусматривает ответственность за создание помех управлению воздушным судном путем наведения лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов. В зависимости от тяжести последствий наказание может варьироваться от штрафа до длительного лишения свободы.
В Генеральной прокуратуре прошло межведомственное совещание с участием представителей МВД, транспортной полиции и Комитета гражданской авиации. Основной темой стала профилактика случаев ослепления экипажей самолетов лазерными лучами во время посадки и набора высоты.
Участники встречи отметили, что подобные действия создают реальную угрозу безопасности полетов, а также жизни и здоровью пассажиров и членов экипажа.
По итогам совещания принято решение, что каждый подобный факт будет рассматриваться в рамках уголовного производства. Кроме того, правоохранительные органы усилят патрулирование районов, откуда может исходить лазерное излучение, а также работу по выявлению и задержанию нарушителей.
Пилотам и авиакомпаниям рекомендовано незамедлительно сообщать в правоохранительные органы обо всех случаях воздействия лазеров или других источников света на экипажи воздушных судов.
В Генпрокуратуре также напомнили, что уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет. Если противоправные действия совершил ребенок младше этого возраста, к административной ответственности могут быть привлечены его родители или законные представители за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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