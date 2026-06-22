За ослепление пилотов лазерами и создание помех воздушным судам с помощью беспилотников в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы. Об этом напомнили в Генеральной прокуратуре.

Как сообщили в надзорном органе, соответствующие изменения были внесены в Уголовный кодекс еще 16 июля 2025 года. Новая статья 352-1 вступила в силу 16 сентября 2025 года.

Закон предусматривает ответственность за создание помех управлению воздушным судном путем наведения лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов. В зависимости от тяжести последствий наказание может варьироваться от штрафа до длительного лишения свободы.

В Генеральной прокуратуре прошло межведомственное совещание с участием представителей МВД, транспортной полиции и Комитета гражданской авиации. Основной темой стала профилактика случаев ослепления экипажей самолетов лазерными лучами во время посадки и набора высоты.

Участники встречи отметили, что подобные действия создают реальную угрозу безопасности полетов, а также жизни и здоровью пассажиров и членов экипажа.

По итогам совещания принято решение, что каждый подобный факт будет рассматриваться в рамках уголовного производства. Кроме того, правоохранительные органы усилят патрулирование районов, откуда может исходить лазерное излучение, а также работу по выявлению и задержанию нарушителей.

Пилотам и авиакомпаниям рекомендовано незамедлительно сообщать в правоохранительные органы обо всех случаях воздействия лазеров или других источников света на экипажи воздушных судов.

В Генпрокуратуре также напомнили, что уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет. Если противоправные действия совершил ребенок младше этого возраста, к административной ответственности могут быть привлечены его родители или законные представители за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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