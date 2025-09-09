Генеральная прокуратура РК призывает граждан быть внимательными при участии в лотереях и розыгрышах, распространяемых в СМИ и социальных сетях, передает BAQ.KZ.

Ведомство напоминает о необходимости строгого соблюдения законодательства: законов РК "О защите прав потребителей", "О рекламе" и "О лотереях и лотерейной деятельности".

По закону проводить лотереи имеют право только официальные операторы, имеющие разрешение уполномоченного государственного органа — Министерства туризма и спорта. Участие разрешено гражданам старше 18 лет. Распространение билетов допускается лишь через операторов или их официальных агентов.

Призовой фонд формируется оператором лотерей и должен составлять не менее 50% от выручки или формироваться за счет собственных средств. Реклама товаров и услуг, связанных с лотереями, должна быть достоверной.

За нарушения законодательства о лотереях предусмотрены штрафы от 500 до 2000 МРП. Использование лотерей в мошеннических целях влечет уголовную ответственность по статье 190 УК РК со сроком до 10 лет лишения свободы.

Генпрокуратура рекомендует казахстанцам проверять легальность розыгрышей и не участвовать в сомнительных акциях.