В Генеральной прокуратуре Казахстана представили два инновационных программных продукта — "Crypto Trace" и "ProkAi", разработанные совместно прокуратурой города Шымкент и отечественными IT-компаниями. Об этом сообщил Генпрокурор Берик Асылов, передает BAQ.KZ.

Оба инструмента созданы на безвозмездной основе в рамках продвижения инициативы Президента "Закон и Порядок" и переданы на баланс прокуратуры.

"Crypto Trace" представляет собой поисковую систему нового поколения, которая позволяет анализировать транзакции в сети и выявлять финансовые потоки наркобизнеса. "ProkAi" — интеллектуальная платформа, способная обнаруживать торговлю наркотиками в интернете.

ИИ работает круглосуточно и выполняет в десятки, а то и сотни раз больше операций, чем человек-специалист. За три месяца работы чат-бот "ProkAi" выявил более 2 000 дропперских счетов. Программа с помощью изъятых у преступников SimBox-устройств подключается к сотням номеров наркомагазинов, обеспечивая широкий охват преступных аккаунтов.

Инструменты уже были опробованы в реальном расследовании: выявлено свыше 15 тыс. счетов дропперов, из которых около 2 тыс. казахстанских, более 13 тыс. зарубежных и 620 криптовалютных. Более сотни дропперов привлечены к уголовной ответственности. Удалось установить реальные криптокошельки конечных выгодоприобретателей с активами на сумму около 5 млн USDT.

Генпрокурор отметил, что новые технологии позволяют оптимизировать ресурсы прокуратуры и высвободить кадры для других приоритетных задач. За вклад в создание "умных" решений сотрудники прокуратуры Шымкента и разработчики получили благодарность.

Разработанные программы планируется внедрить по всей стране, чтобы ИИ стал частью системы правопорядка — не только помогал расследовать, но и предупреждать преступления с использованием технологий.