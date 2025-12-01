В Генеральной прокуратуре Казахстана заявили, что в отдельных публикациях и публичных заявлениях законные процессуальные действия ошибочно и умышленно представляются как пытки. Речь идет, в частности, о вызове на допрос, проведении допроса и избрании судом меры пресечения в виде домашнего ареста, которые прямо предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом РК, передает BAQ.KZ.

В надзорном органе напомнили, что понятие "пытки" четко определено в статье 146 Уголовного кодекса РК и подразумевает умышленное применение должностным лицом физической силы либо психологического давления. Это определение соответствует положениям Конвенции ООН против пыток и Стамбульского протокола, ратифицированных Казахстаном.

"На сегодняшний день прокуратурой каких-либо незаконных действий и пыток со стороны следователей в отношении участников данных уголовных дел не зафиксировано. Все процессуальные действия проводятся с полным соблюдением норм УПК РК", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Поводом для заявления стали, в том числе, публичные высказывания главного редактора МИА "КазТАГ" Амира Касенова. Как сообщалось, он заявил о применении пыток и незаконных методов следствия со стороны полиции Алматы.

Кроме того, адвокат Мурат Адам ранее выступил с заявлением в Orda, связав происходящее с делом журналистки Гульнар Бажкеновой и также заявив о нарушениях со стороны правоохранительных органов.

В Генпрокуратуре считают, что подобные заявления распространяются с целью формирования выгодного для отдельных лиц общественного мнения, дискредитации правоохранительных органов и создания препятствий для всестороннего, полного и объективного расследования уголовных дел.

В этой связи надзорный орган предупредил об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, а также за любое вмешательство в деятельность лиц, осуществляющих досудебное расследование.