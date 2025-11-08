Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также 36 членов правительства и представителей военного руководства страны. Они обвиняются в геноциде и преступлениях против человечности в секторе Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kommersant.

Согласно заявлению ведомства, среди фигурантов — министр обороны Израиля Исраэль Кац и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

"В результате геноцида и преступлений против человечности, которые Израиль систематически совершает в секторе Газа, тысячи людей, включая женщин и детей, погибли, тысячи получили ранения, а жилые районы были разрушены", — говорится в документе.

Отдельно в заявлении упомянуто задержание Израилем "Флотилии свободы", направлявшейся в октябре с гуманитарной помощью в Газу. Турецкая прокуратура сообщила, что опросила активистов, которых израильские власти задержали и позже экстрадировали в Турцию. Среди участников миссии была шведская экоактивистка Грета Тунберг.