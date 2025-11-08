Генпрокуратура Турции выдала ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде
Под следствием также 36 израильских чиновников и военных.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также 36 членов правительства и представителей военного руководства страны. Они обвиняются в геноциде и преступлениях против человечности в секторе Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kommersant.
Согласно заявлению ведомства, среди фигурантов — министр обороны Израиля Исраэль Кац и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
"В результате геноцида и преступлений против человечности, которые Израиль систематически совершает в секторе Газа, тысячи людей, включая женщин и детей, погибли, тысячи получили ранения, а жилые районы были разрушены", — говорится в документе.
Отдельно в заявлении упомянуто задержание Израилем "Флотилии свободы", направлявшейся в октябре с гуманитарной помощью в Газу. Турецкая прокуратура сообщила, что опросила активистов, которых израильские власти задержали и позже экстрадировали в Турцию. Среди участников миссии была шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Самое читаемое
- Контроль не спасёт: аналитики рассказали, почему бензин АИ-92 продолжит расти в цене
- Движение ограничено: на трассах Акмолинской и Павлодарской областей сильный гололёд
- Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
- Казахстан объявил о намерении присоединиться к Соглашениям Авраама
- Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA