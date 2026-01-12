Генеральная прокуратура подвела итоги работы за 2025 год, передает BAQ.KZ. Как сообщил глава надзорного органа Берик Асылов, за этот период прокуроры обеспечили интересы государства более чем на 1,1 трлн тенге.

- В пользу государства изъяты деньги и имущество на 470 млрд тенге в сферах расходования госсредств, госзакупок, охраны природы и недропользования, рационального использования земель и т.п. По результатам только одной проверки законности управления государственным имуществом Генеральной прокуратурой совместно с министерствами финансов и юстиции приняты меры к выплате 193 млрд дивидендов, которые более 3-х лет были заморожены на счетах и не выплачивались в бюджет, – написал он на своей странице в соцсети X.

Государству возвращено 800 тыс га земель олигополий в предгорьях Алатау, на побережье Каспийского моря, нацпарка Бурабай, а также земли сельхозназначения – общественные пастбища и другие угодья, которые годами не использовались по назначению.

В результате практически решена проблема нехватки пастбищ в отдельных регионах - прокуроры обеспечили доступ и возможность пользоваться ими всем жителям сельских территорий.

В рамках утвержденных Президентом принципов внутренней политики и концепции "Таза Қазақстан" возмещено 25 млрд ущерба экологии, причиненного природопользователями.

Используя цифровые технологии, космический мониторинг и элементы искусственного интеллекта, прокуроры, совместно с экологами ликвидировали более 3,8 тыс несанкционированных свалок.

– По актам прокурорского надзора застройщиками высажено более 300 тыс новых зелёных насаждений. Во исполнение Указа Президента о повышении эффективности госуправления, прокуроры оптимизировали расходы МИО и пресекли ненужные траты 255 млрд тенге госсредств. Это сопоставимо с годовым бюджетом целого региона. В Павлодаре и Атырау местные органы хотели закупить спец технику и квартиры по ценам, в три раза превышающие их реальную рыночную стоимость. Прокурорами закупки отменены, средства направлены на другие социальные нужды и улучшение инфраструктуры, – - отметил глава ГП.

Также пересмотрено более 300 решений по гражданским и административным делам, в том числе в пользу государства на 22 млрд тенге. Например, по протесту Берика Асылова отменено взыскание 1,2 млрд с государства по кредитной задолженности двух частных компаний и, наоборот, взыскано в пользу гособоронзаказа 800 млн тенге за невыполненные работы по ремонту вооружения.