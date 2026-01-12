Генпрокуратура вернула государству 1,1 тлрн тенге
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за 2025 год, передает BAQ.KZ. Как сообщил глава надзорного органа Берик Асылов, за этот период прокуроры обеспечили интересы государства более чем на 1,1 трлн тенге.
- В пользу государства изъяты деньги и имущество на 470 млрд тенге в сферах расходования госсредств, госзакупок, охраны природы и недропользования, рационального использования земель и т.п. По результатам только одной проверки законности управления государственным имуществом Генеральной прокуратурой совместно с министерствами финансов и юстиции приняты меры к выплате 193 млрд дивидендов, которые более 3-х лет были заморожены на счетах и не выплачивались в бюджет, – написал он на своей странице в соцсети X.
Государству возвращено 800 тыс га земель олигополий в предгорьях Алатау, на побережье Каспийского моря, нацпарка Бурабай, а также земли сельхозназначения – общественные пастбища и другие угодья, которые годами не использовались по назначению.
В результате практически решена проблема нехватки пастбищ в отдельных регионах - прокуроры обеспечили доступ и возможность пользоваться ими всем жителям сельских территорий.
В рамках утвержденных Президентом принципов внутренней политики и концепции "Таза Қазақстан" возмещено 25 млрд ущерба экологии, причиненного природопользователями.
Используя цифровые технологии, космический мониторинг и элементы искусственного интеллекта, прокуроры, совместно с экологами ликвидировали более 3,8 тыс несанкционированных свалок.
– По актам прокурорского надзора застройщиками высажено более 300 тыс новых зелёных насаждений. Во исполнение Указа Президента о повышении эффективности госуправления, прокуроры оптимизировали расходы МИО и пресекли ненужные траты 255 млрд тенге госсредств. Это сопоставимо с годовым бюджетом целого региона.
В Павлодаре и Атырау местные органы хотели закупить спец технику и квартиры по ценам, в три раза превышающие их реальную рыночную стоимость. Прокурорами закупки отменены, средства направлены на другие социальные нужды и улучшение инфраструктуры, – - отметил глава ГП.
Также пересмотрено более 300 решений по гражданским и административным делам, в том числе в пользу государства на 22 млрд тенге. Например, по протесту Берика Асылова отменено взыскание 1,2 млрд с государства по кредитной задолженности двух частных компаний и, наоборот, взыскано в пользу гособоронзаказа 800 млн тенге за невыполненные работы по ремонту вооружения.
