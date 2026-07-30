Искусственный интеллект поможет расследовать уголовные дела в Казахстане

В Казахстане изучают возможности применения искусственного интеллекта и современных цифровых решений в сфере уголовного процесса. В рамках поручения Генерального прокурора Берика Асылова по развитию цифровизации начальник Службы досудебного расследования Асхат Шарипов провел рабочие встречи с представителями отечественных IT-компаний и организаций цифровой экосистемы.

Какие технологии могут изменить расследования

Представители компаний рассказали о новых цифровых инструментах, которые могут применяться в государственном управлении и расследовании уголовных правонарушений.

Генеральный директор компании Q.AI Limited Дмитрий Мун представил возможности использования искусственного интеллекта для повышения эффективности работы государственных органов, а также перспективные решения для правоохранительной сферы.

На площадке Центра искусственного интеллекта Alem.ai руководители Astana Hub, АО «Национальные информационные технологии», АО «Astana Innovations» и ОЮЛ «TSARKA» презентовали отечественные разработки в области цифровизации.

Среди представленных решений – платформы Smart Data Ukimet, Smart City и инструменты цифровой криминалистики.

Как ИИ поможет правоохранительным органам

Использование современных технологий позволит быстрее анализировать большие объемы данных, автоматизировать отдельные процессы и расширить аналитические возможности при расследовании уголовных дел.

В Службе досудебного расследования отметили, что цифровые инструменты будут внедряться в рамках развития принципа «Закон и Порядок» и реализации задач, обозначенных в Год цифровизации и искусственного интеллекта.

Что изменится после сотрудничества с IT-компаниями

По итогам встреч стороны подписали меморандумы о сотрудничестве. Документы предусматривают реализацию совместных проектов, обмен опытом и внедрение отечественных цифровых решений в деятельность специальных прокуроров.

Работа по развитию цифровых технологий в уголовном процессе будет продолжена.