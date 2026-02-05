Генпрокуратура внесла предложения по статье 18 Конституции

В Комиссию по конституционной реформе поступили предложения Генеральной прокуратуры, касающиеся статьи 18 проекта новой Конституции. Об этом на заседании Конституционной комиссии сообщил первый заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев, комментируя замечания юристов и профильных специалистов, передает BAQ.KZ.

По его словам, вопросы возникли с точки зрения юридической техники, в частности – при переводе одной из ключевых норм.

– Во втором пункте данной статьи указано, что человека нельзя содержать без решения суда дольше срока, предусмотренного законом. В целом формулировка является корректной. Однако в русском переводе не было отражено ключевое понятие – "превышение установленного срока содержания", – отметил Жандос Умиралиев.

