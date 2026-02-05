В Комиссию по конституционной реформе поступили предложения Генеральной прокуратуры, касающиеся статьи 18 проекта новой Конституции. Об этом на заседании Конституционной комиссии сообщил первый заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев, комментируя замечания юристов и профильных специалистов, передает BAQ.KZ.

По его словам, вопросы возникли с точки зрения юридической техники, в частности – при переводе одной из ключевых норм.