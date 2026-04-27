Генпрокурор Казахстана обсудил с инвесторами защиту их прав

Генеральный прокурор Берик Асылов обсудил с инвесторами вопросы защиты их прав и развития сотрудничества, передает BAQ.kz.

Во встрече приняли участие директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих, а также представители международной компании Consolidated Contractors Company и ТОО «Комек Машинери Казахстан».

Кроме того, в рамках отдельного диалога на приеме у Генерального прокурора присутствовали генеральный директор ТОО «Комек Машинери Казахстан» Меирхан Мухамадиев и представитель материнской компании Mitsui & Co., Ltd. Рюдзо Гото.

Какие вопросы удалось решить

В ходе встречи были отмечены конкретные результаты взаимодействия бизнеса с органами прокуратуры и Комитетом по защите прав инвесторов.

В частности, удалось урегулировать вопрос с отказом со стороны Бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов на этапе государственной экспертизы проекта. Проблема возникла из-за разночтений и отсутствия координации между госорганами, однако была решена путем согласования корректировок водоохранной полосы, что позволило получить положительное заключение.

Также при поддержке Генеральной прокуратуры были устранены административные барьеры со стороны органов ГАСК при получении уведомления о начале строительства. В результате инвестор смог приступить к реализации проекта.

Представители компаний подчеркнули эффективность работы Комитета по защите прав инвесторов при Генеральной прокуратуре и выразили благодарность за оказываемую поддержку.

В ТОО «Комек Машинери Казахстан» заявили о приверженности принципам прозрачности и соблюдения законодательства, а также подтвердили готовность к открытому взаимодействию при реализации инвестиционных проектов.

По итогам встречи компания заручилась поддержкой Генеральной прокуратуры по ключевым направлениям своей деятельности.

