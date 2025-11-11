Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов прокомментировал поручение президента Касым-Жомарта Токаева, который ранее потребовал провести тщательную проверку обстоятельств гибели военнослужащих и рассмотреть обращения их матерей в течение 12 дней, передает BAQ.KZ.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что работа уже началась и будет вестись максимально открыто и внимательно.

"Во исполнение поручения Главы государства руководством Генпрокуратуры и Главной военной прокуратуры будет осуществлён приём матерей погибших и пострадавших военнослужащих", — отметил Берик Асылов.

По его словам, главная цель — услышать каждого и разобраться в каждой истории без формализма.

Генеральный прокурор подчеркнул, что ведомство не оставит без внимания ни одного факта и заявления.

"Ни один их довод не останется без внимания", — подчеркнул он.

Кроме того, по поручению президента будет дана всесторонняя оценка деятельности военных структур, в том числе по вопросам безопасности и законности призыва.

"Также будет дана оценка работе по предотвращению гибели и травматизма военнослужащих, законности призыва на воинскую службу, в том числе обоснованности заключений медслужб", — сообщил Асылов.

К этой работе уже подключены представители центральных аппаратов Министерства обороны и Национальной гвардии. По словам Генерального прокурора, ведомства намерены провести детальную проверку всех обстоятельств и принять меры, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.