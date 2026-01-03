Генеральный прокурор США Памела Бонди объявила перечень обвинений, выдвинутых против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Им вменяются "наркотерроризм", незаконное хранение оружия и контрабанда наркотиков, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщила Бонди в социальной сети X, обвиняемые "вскоре в полной мере столкнутся с гневом американского правосудия на американской земле и в американском суде".

Заявление генпрокурора последовало после громкого сообщения президента США Дональда Трампа, который ранее утверждал, что американским военным удалось захватить Мадуро и его супругу и вывезти их за пределы Венесуэлы в ходе спецоперации.

По данным американских СМИ, операция была проведена в ночь на 3 января. Сообщения о первых взрывах в Каракасе начали поступать около 02:00 по местному времени. США нанесли удары по военным и стратегическим объектам, включая здание парламента и, предположительно, мавзолей бывшего президента Уго Чавеса.

В ответ МИД Венесуэлы резко осудил действия США, назвав их актом военной агрессии. В стране было введено чрезвычайное положение. Венесуэльские власти заявили, что местонахождение Мадуро неизвестно, и потребовали от Вашингтона предоставить доказательства того, что президент и его супруга живы.

Отметим, что обвинения в "наркотерроризме" в отношении Мадуро были выдвинуты в США ещё в 2020 году. Тогда Вашингтон объявил награду в размере 25 млн долларов за информацию, которая могла бы привести к его задержанию. Дональд Трамп неоднократно заявлял о якобы связях венесуэльских властей с наркокартелями и требовал отставки Мадуро.

В свою очередь, Мадуро ранее обвинял США в намерении силой захватить Венесуэлу ради контроля над её нефтяными ресурсами и отвергал все выдвинутые обвинения.