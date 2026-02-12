Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал США «самой большой и сильной страной мира» во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе, передаёт BAQ.KZ со ссыткой на ТАСС.

По его словам, именно этим объясняется отсутствие на встрече главы Пентагона Пита Хегсета. Рютте отметил, что Соединенным Штатам необходимо уделять внимание и другим регионам мира.

При этом по площади США занимают третье место в мире — около 9,87 млн квадратных километров. Больше территория только у Канады (9,99 млн кв. км) и России, которая остается крупнейшим государством с площадью свыше 17 млн кв. км.