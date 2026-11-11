Генсек ООН на COP31: климатический кризис обгоняет нас

Климатический кризис опережает человечество и ведет мир к взаимному уничтожению. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров действовать быстрее, пока не стало поздно.

«Жестокая правда в том, что климатический кризис обгоняет нас. Это путь к гарантированному взаимному уничтожению», заявил Гутерриш, напомнив о росте выбросов, глобальной температуры и числа климатических катастроф.

При этом сдаваться генсек ООН не призывает.

«Наука не говорит нам капитулировать. Она говорит нам бороться упорнее. Ископаемое топливо должно уйти вслед за динозаврами», сказал он.

Гутерриш выступил 11 ноября на климатическом саммите COP31 в турецкой Анталье, сообщает Reuters. Его речь открыла два дня выступлений мировых лидеров. Переговорщики почти из 200 стран пытаются договориться о плане, который увеличит долю электроэнергии в мировом энергопотреблении и вернет к жизни застопорившийся отказ от ископаемого топлива.

Повод для тревоги серьезный. В прошлом месяце в докладе ООН говорилось, что мир движется к превышению порога потепления в 1,5 градуса по Цельсию, о котором страны договорились в Парижском соглашении. Сам 2026 год запомнился аномальной жарой в Западной Европе и обрушением ледника в Непале. Вызванный им паводок унес жизни более 1 450 человек, тысячи до сих пор числятся пропавшими.

Турция как хозяйка саммита предлагает поставить в центр итогового документа цель по электрификации. Долю электричества в мировом энергопотреблении - поднять до 35% к 2035 году против нынешней чуть больше пятой части. Критики замечают, что в проекте нет требования вырабатывать новую энергию из чистых источников.

Гутерриш напомнил, что зависимость от нефти, газа и угля бьет не только по климату, но и по экономике.

«Три четверти человечества живут в странах, импортирующих ископаемое топливо. Они заложники ценовых шоков, которые не создавали и не могут контролировать. Недавние конфликты ясно показывают, что это рецепт хронической нестабильности и обвала уровня жизни», подчеркнул он.

Экс-премьер Франции Лоран Фабиус, председательствовавший на Парижской климатической конференции 2015 года, считает, что от лидеров в Анталье ждут не только заявлений.

«Это возможность для лидеров сделать объявления и на этот раз объяснить, как они будут их выполнять, потому что ключевое слово в Анталье это реализация», сказал он Reuters.

В числе выступающих президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вице-председатель КНР Хань Чжэн и президент Маршалловых Островов Хильда Хайне. США второй год подряд не участвуют в переговорах. Первых лиц не прислали и Франция, Германия, Япония, Италия и Канада.