Генсек ООН приедет в Казахстан
Токаев проведёт переговоры с Генсеком ООН.
Сегодня, 09:58
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Сегодня, 09:58Сегодня, 09:58
124Фото: aa.com.tr
3 августа по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетит с визитом Республику Казахстан, передает BAQ.KZ.
В Алматы Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш проведут переговоры, а также совместно посетят региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
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