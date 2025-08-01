3 августа по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетит с визитом Республику Казахстан, передает BAQ.KZ.

В Алматы Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш проведут переговоры, а также совместно посетят региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.