– Я вновь призываю к немедленному, полному и безоговорочному прекращению огня как первому шагу к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру, – заявил Генсек.

Он добавил: для того, чтобы мир был справедливым, он должен соответствовать Уставу ООН, международному праву, соответствующим резолюциям ООН. Глава ООН также подчеркнул необходимость уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Организация Объединенных Наций по-прежнему готова внести свой вклад во все усилия, направленные на достижение мира, заявил Гутерриш.