Генсек ООН призвал к прекращению огня на Украине

Сегодня 2026, 16:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ООН Сегодня 2026, 16:29
Сегодня 2026, 16:29
31
Фото: ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал заявление по случаю четвертой годовщины начала военного конфликта на Украине, передает BAQ.KZ со ссылкой на ООН Новости.

Он подчеркнул, что вторжение на территорию Украины является нарушением Устава ООН и международного права.

– Эта разрушительная война является пятном на нашей коллективной совести и остается угрозой региональному и международному миру и безопасности, – говорится в заявлении главы ООН.
По его словам, чем дольше продолжается война, тем более кровопролитной она становится. В 2025 году было зарегистрировано самое большое число погибших среди мирных жителей Украины за все время войны.

– Я вновь призываю к немедленному, полному и безоговорочному прекращению огня как первому шагу к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру, – заявил Генсек.

Он добавил: для того, чтобы мир был справедливым, он должен соответствовать Уставу ООН, международному праву, соответствующим резолюциям ООН. Глава ООН также подчеркнул необходимость уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Организация Объединенных Наций по-прежнему готова внести свой вклад во все усилия, направленные на достижение мира, заявил Гутерриш.

 

Самое читаемое

Наверх