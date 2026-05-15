Генсек ОТГ призвал внедрять ИИ в транспортные и таможенные системы

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев призвал страны организации активнее внедрять искусственный интеллект в транспортные и таможенные системы для ускорения логистики и повышения эффективности трансграничных операций. Об этом он заявил на неформальном саммите ОТГ в Туркестан, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, крупные инфраструктурные проекты, включая железную дорогу Китай - Кыргызстан - Узбекистан и железнодорожную линию Баку - Тбилиси - Карс, усиливают взаимосвязанность региона и повышают его роль в глобальных торговых потоках.

"Для полноценной реализации этих возможностей крайне важно обеспечить согласованность транспортных и таможенных процедур. Широкое внедрение таких систем, как e-Permit, e-CMR и e-TIR, необходимо для обеспечения быстрых, прозрачных и эффективных трансграничных операций", - заявил Омуралиев.

Генеральный секретарь ОТГ подчеркнул, что следующим этапом развития должно стать внедрение искусственного интеллекта в транспортную и таможенную инфраструктуру.

"Это позволит обеспечить прогнозную логистику, автоматизированное управление рисками и максимальное упрощение пограничных процедур", - отметил он.

По словам Омуралиева, тюркские государства вступают в новый этап развития, связанный с технологической трансформацией, экономической интеграцией и институциональным укреплением.