Генсек СВМДА Кайрат Сарыбай на XVI Евразийском форуме KAZENERGY и Kazakhstan Energy Week 2025 заявил, что устойчивое будущее возможно только через региональное сотрудничество, развитие зеленой экономики и справедливый энергетический переход, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Выступая на Сессии высокого уровня ШОС и ЛАГ "Изменение климата и устойчивая энергетика", генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай подчеркнул, что климатическая повестка и развитие зеленой энергетики занимают ключевое место среди приоритетов организации наряду с энергобезопасностью и охраной окружающей среды.

"Корреляция между изменением климата и устойчивой энергетикой – это движущая сила трансформации и безопасности. СВМДА объединяет страны с дополнительными сильными сторонами – возобновляемыми источниками энергии и современными технологиями, и выступает мостиком для регионального сотрудничества", – отметил Сарыбай.

По его словам, СВМДА поддерживает инклюзивный диалог и справедливый энергетический переход, отражающий как потребности развития, так и климатические цели. Он напомнил, что Казахстан в 2021 году организовал международную конференцию по развитию зеленых технологий и ВИЭ, а также что Китай проводил совместные семинары по водородной энергии и низкоуглеродному развитию. В 2024 году в Астане прошла первая министерская конференция по экологии под эгидой СВМДА, где было принято заявление о поддержке Парижского соглашения и Целей устойчивого развития.

Сарыбай подчеркнул, что зеленая дипломатия и региональные инициативы напрямую связаны с вопросами нехватки водных ресурсов, опустынивания и защиты энергетической инфраструктуры. СВМДА, по его словам, продвигает стратегию адаптации, включая управление водными ресурсами, повышение устойчивости инфраструктуры и расширение сотрудничества с финансовыми институтами и частными инвесторами.

Он также напомнил о предложении Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева провести в Астане региональный экологический саммит, который должен стать "исторической платформой" для синхронизации усилий в борьбе с климатическими вызовами.