Визит спецпредставителей Президента США и подготовка к саммиту C5+1 в Вашингтоне сигнализируют о том, что Вашингтон возобновляет своё стратегическое внимание к Центральной Азии. В фокусе – Казахстан, который США рассматривают как ключевого партнера для обеспечения стабильности глобальных цепочек поставок. О том, как это внимание отражается на уверенности американского бизнеса и какие механизмы необходимы для привлечения многомиллиардных инвестиций в логистику и переработку критических минералов, рассказывает Джоэл Адамсон, американский инвестор, чья деятельность на протяжении нескольких десятилетий тесно связана с Казахстаном, передает BAQ.KZ.

– М-р Адамсон, как американский инвестор с многолетним опытом работы в Казахстане, как Вы оцениваете влияние визита спецпредставителей США и предстоящего саммита C5+1 на уверенность американского бизнеса? Насколько внимание Вашингтона к региону транслируется в реальное повышение инвестиционной привлекательности Казахстана и его роль как стабильного партнера?

– Визит Специального представителя США и предстоящий саммит C5+1 посылают сильный сигнал о том, что Вашингтон возобновляет своё стратегическое внимание к Центральной Азии – и это важно. Для американских инвесторов, таких как я, которые работают в Казахстане уже десятилетиями, это внимание укрепляет уверенность в том, что голос региона слышен в Вашингтоне – не только в вопросах безопасности или энергетики, но и в сфере экономического партнёрства и устойчивого развития.

Вовлечённость США создаёт мощный импульс, но этот сигнал должен быть синхронизирован с конкретными финансовыми и гарантийными механизмами, чтобы обеспечить лёгкость входа для крупного американского бизнеса. Консолидация дипломатических инициатив с потребностями частного сектора – включая использование инвестиционных гарантий и финансовых инструментов – является залогом того, что больше компаний всерьез рассмотрят Казахстан как приоритетное направление.

Казахстан выделяется как наиболее стабильная и стратегически расположенная экономика региона. Страна последовательно демонстрирует приверженность реформам, прозрачности и международным стандартам, что является прямым результатом политической воли и курса, заданного Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Чем больше США воспринимают Казахстан как долгосрочного партнёра, а не просто как регионального игрока, тем привлекательнее он становится для американского капитала. Я убеждён, что этот саммит поможет перейти от символического участия к практическому сотрудничеству, приносящему взаимную выгоду.

– Критические минералы – один из ключевых пунктов повестки. Где, на Ваш взгляд, кроется основной потенциал для инвестиций США – в добыче или в технологиях глубокой переработки? Какие инфраструктурные и технологические гарантии со стороны Казахстана наиболее привлекательны для американского частного капитала при входе в этот стратегически важный сектор?

– Основная возможность для инвестиций США заключается не только в добыче, но всё больше – в создании добавленной стоимости, то есть в технологиях, позволяющих перерабатывать минеральные ресурсы Казахстана в продукты с высокой добавленной стоимостью. США обладают передовыми компетенциями в таких областях, как материалы для аккумуляторов, разделение редкоземельных элементов и современная металлургия. Эти возможности могут дополнить ресурсную базу Казахстана и превратить страну в надёжного поставщика критически важных материалов для глобального перехода к чистой энергетике.

При этом не следует рассматривать добычу и переработку как взаимоисключающие направления – они должны развиваться вместе. Горнодобывающие проекты необходимо проектировать с самого начала с учётом последующей интеграции в перерабатывающую цепочку. Именно здесь американский частный капитал может внести реальную добавленную стоимость, поскольку инвесторы ищут не только сырьё, но и прозрачные, соответствующие стандартам ESG цепочки поставок.

Что делает Казахстан привлекательным для инвестиций? Это комплекс факторов: в первую очередь, это стабильная нормативно-правовая среда с предсказуемыми налоговыми и лицензионными режимами. Не менее важны современная транспортная и энергетическая инфраструктура, особенно Транскаспийский коридор, а также открытость правительства к совместным предприятиям и передаче технологий. Добавьте к этому равные условия для местных и иностранных компаний и растущую приверженность принципам ESG, что имеет решающее значение для западных инвесторов. Если Казахстан продолжит обеспечивать прозрачность, долгосрочную стабильность политики и защиту прав иностранных инвесторов, страна сможет стать региональным центром развития критических минералов.

– Вы работаете в Казахстане уже много лет. С точки зрения американского инвестора, каков самый важный приоритет для реализации экономического потенциала формата C5+1? Какие институциональные реформы (в области права и прозрачности) продолжают укреплять доверие и обеспечивают стабильный приток капитала из США?

– Главным приоритетом для реализации экономического потенциала партнёрства C5+1 является предсказуемость и последовательность – в политике, регулировании и исполнении. Инвесторы могут адаптироваться к любому уровню риска, но не к неопределённости. Когда правительства подают чёткие и последовательные сигналы, это придаёт долгосрочным инвесторам уверенность вкладывать капитал и технологии.

С точки зрения американского инвестора, Казахстан добился значительного прогресса в этой сфере. Проводимые правовые и институциональные реформы – упрощение лицензионных процедур, усиление исполнения контрактов, цифровизация регулирования – движутся в правильном направлении. Мы, инвесторы, очень ценим тот фокус, который Президент Токаев уделяет построению "Справедливого Казахстана" через укрепление верховенства права.Создание Международного финансового центра "Астана" (AIFC) на принципах английского общего права стало особенно важным шагом, обеспечивая прозрачный и понятный международным инвесторам механизм разрешения споров.

Не менее важны реформы, направленные на повышение прозрачности и подотчётности – открытый доступ к геологическим данным, публикация информации о конечных бенефициарах. Эти меры укрепляют доверие и подтверждают стремление Казахстана следовать лучшим мировым практикам.

– Проект Срединного коридора (ТМТМ) требует огромных инвестиций в развитие инфраструктуры. Насколько активно американский частный капитал готов участвовать в финансировании этого коридора и какие механизмы страхования и гарантий (возможно, с участием DFC или Eximbank) необходимы для вложения средств в такую масштабную логистику?

– Средний коридор – один из наиболее стратегически значимых инфраструктурных проектов десятилетия. Американский частный капитал проявляет интерес, однако его масштабное участие зависит от наличия механизмов снижения рисков и чёткой координации между странами коридора.

Американские инвесторы, как правило, выбирают проекты, где можно минимизировать политические, регуляторные и валютные риски. В этом ключевую роль играют такие институты, как U.S. International Development Finance Corporation (DFC), Экспортно-импортный банк США (Eximbank) и Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций Всемирного банка (MIGA). Политическое страхование MIGA может стать решающим фактором в привлечении частного финансирования.

Совместное использование инструментов MIGA, DFC и Eximbank создаёт многоуровневую систему защиты, позволяющую американским инвесторам и кредиторам участвовать в проектах с гораздо большей уверенностью. Эти механизмы превращают политическую волю в реальные, коммерчески жизнеспособные проекты.

– В итоге, способен ли Казахстан, используя расширенное стратегическое партнерство с США, стать региональным инвестиционным хабом, который не только привлекает сырьевой капитал, но и добивается устойчивой промышленной диверсификации? Что является главным условием для успеха этого сценария в долгосрочной перспективе?

– Да, я уверен, что Казахстан обладает и потенциалом, и стратегическим положением для того, чтобы стать настоящим региональным инвестиционным центром. Ключ к этому – переход от сырьевой модели к диверсификации, создающей устойчивую добавленную стоимость. Географическое положение, стабильность и нацеленное на реформы руководство дают Казахстану уникальную возможность соединять Восток и Запад.

Расширенное стратегическое партнёрство с США может сыграть решающую роль в этой трансформации. Американские компании приносят не только капитал, но и лучшие мировые практики, инновации и культуру долгосрочного управления. И это совпадает со стратегическим видением руководства страны: четкое видение диверсификации и приоритет человеческого капитала, озвученные Президентом Токаевым, создают долгосрочную "дорожную карту" для инвесторов. Однако главным условием долгосрочного успеха остаётся институциональная зрелость – создание сильных, прозрачных и предсказуемых институтов, которые сохраняют эффективность вне зависимости от политических циклов. Если Казахстан продолжит укреплять верховенство права, человеческий капитал и инновационные экосистемы, он сможет стать не просто поставщиком ресурсов, а движущей силой диверсифицированного и устойчивого роста всей Центральной Азии.