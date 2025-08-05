"География – не приговор": Токаев о трансформации Центральной Азии
Центральная Азия становится регионом устойчивого развития — Глава государства.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент сообщил, что Казахстан совместно с партнерами прилагает значительные усилия по укреплению региональной взаимосвязанности, продвижению цифровой трансформации и содействию долгосрочному устойчивому росту, передает BAQ.KZ.
"Мы уделяем приоритетное внимание развитию транспортных коридоров и транзитной инфраструктуры вдоль маршрута "Север – Юг" и Среднего коридора. Наша долгосрочная цель – создание единой сети железнодорожных, автомобильных, авиационных и логистических центров. Это укрепит позиции Казахстана как Евразийского транзитного хаба, на который в настоящее время приходится почти 85% сухопутных поставок грузов между Азией и Европой. Мы также инвестируем в цифровизацию. Казахстан создал Центр искусственного интеллекта AlemAI в Астане и недавно запустил суперкомпьютер. Наши двери открыты для научного сотрудничества, и мы приглашаем партнеров присоединиться к нам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Высказываясь по вопросам региональной повестки, Глава государства отметил, что опыт Центральной Азии показывает, что география не определяет судьбу.
"Мы движемся от нынешнего состояния без выхода к морю к будущему, где связанность по суше будет иметь не менее важное значение. Наш регион демонстрирует устойчивость в своем социально-экономическом развитии и показывает, что при наличии политической воли, стратегических инвестиций и международного партнерства отсутствие выхода к морю может стать мощным стимулом роста, а не препятствием. Мы являемся свидетелями того, как Центральная Азия превратилась в регион взаимовыгодного взаимодействия с динамично развивающимся потенциалом в области торговли, инвестиций, транспорта, связи, а также устойчивого управления ресурсами. Два дня назад Казахстан подписал с Организацией Объединенных Наций Соглашение о создании Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана со штаб-квартирой в Алматы. Уверен, что это важное достижение для всего региона, которое полностью соответствует благородным целям Авазской программы. Еще раз выражаю благодарность Генеральному секретарю ООН и всем нашим центральноазиатским партнерам за поддержку инициативы Казахстана", – подчеркнул Президент.
В завершение Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил твердую приверженность нашей страны целям и принципам группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
"Только путем укрепления международного партнерства мы сможем обеспечить, чтобы РСНВМ оставались неотъемлемой частью глобальной повестки дня в области развития", – подытожил свое выступление Глава нашего государства.
Самое читаемое
- Костюмы Дженнифер Лопес вызвали политическую реакцию в Астане
- Семья из трёх человек погибла в жутком ДТП на трассе Астана - Петропавловск
- Скандал на концерте Джей Ло в Астане: нарушительницей оказалась жена полицейского
- Токаев встретился с алматинцами на Кок-Тобе
- Шакира может приехать в Казахстан следом за Дженнифер Лопес