Геологический лабораторный комплекс за 14 млрд тенге построят в Астане
Комплекс объединит аналитические лаборатории, фондохранилище и кернохранилище, создав единую инфраструктуру геологических данных страны.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Геологическая отрасль Казахстана переживает этап активных преобразований - от цифровизации процессов до привлечения новых инвестиций и обновления законодательства. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, передаёт BAQ.KZ.
Одним из ключевых инструментов роста инвестиций стала Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук", которая работает с международными партнёрами и реализует совместные геологоразведочные проекты.
"Компания привлекла таких крупных инвесторов, как Fortescue и Esan, создано 21 совместное предприятие, инвестировано свыше 72 миллиардов тенге, разведано и поставлено на баланс восемь месторождений", — рассказал спикер.
Сейчас в работе находятся пять пилотных проектов - Жосабай, Куйректыколь, Каратас, Нура-Талды и Северный Катпар. По ним планируется постановка запасов по международному стандарту JORC к 2028 году.
В ближайшие годы Казахстан также построит современный лабораторный комплекс на базе Национальной геологической службы. Он объединит аналитические лаборатории, фондохранилище и кернохранилище, создав единую инфраструктуру геологических данных страны. Стоимость проекта - 14 миллиардов тенге, ввод в эксплуатацию ожидается в декабре 2028 года.
Завершающий элемент реформы - обновление правовой базы. В Мажилисе находится законопроект о внесении изменений в Кодекс о недрах и недропользовании.
"Проект закрепляет принципы цифрового недропользования, предусматривает приоритетное право для промышленных инвесторов и перераспределение подписных бонусов на государственное геологическое изучение. Первое чтение назначено на 12 ноября", — сообщил вице-министр.
Самое читаемое
- Пенсия по новым правилам: что нужно знать каждому казахстанцу
- Более 150 студентов казахстанских колледжей прошли обучение за рубежом в 2025 году
- Пенсионные для выплаты ипотеки: важное разъяснение от Минпрома
- Казахстанцам могут разрешить направлять пенсионные выплаты на погашение ипотеки
- В Алматы усиливают поддержку семей: тысячи горожан уже получили адресную помощь