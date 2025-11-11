Геологическая отрасль Казахстана переживает этап активных преобразований - от цифровизации процессов до привлечения новых инвестиций и обновления законодательства. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, передаёт BAQ.KZ.

Одним из ключевых инструментов роста инвестиций стала Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук", которая работает с международными партнёрами и реализует совместные геологоразведочные проекты.

"Компания привлекла таких крупных инвесторов, как Fortescue и Esan, создано 21 совместное предприятие, инвестировано свыше 72 миллиардов тенге, разведано и поставлено на баланс восемь месторождений", — рассказал спикер.

Сейчас в работе находятся пять пилотных проектов - Жосабай, Куйректыколь, Каратас, Нура-Талды и Северный Катпар. По ним планируется постановка запасов по международному стандарту JORC к 2028 году.

В ближайшие годы Казахстан также построит современный лабораторный комплекс на базе Национальной геологической службы. Он объединит аналитические лаборатории, фондохранилище и кернохранилище, создав единую инфраструктуру геологических данных страны. Стоимость проекта - 14 миллиардов тенге, ввод в эксплуатацию ожидается в декабре 2028 года.

Завершающий элемент реформы - обновление правовой базы. В Мажилисе находится законопроект о внесении изменений в Кодекс о недрах и недропользовании.