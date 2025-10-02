С 30 сентября на Земле не утихает геомагнитная буря, которая продолжается уже более 50 часов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.

Согласно данным космических служб и Лаборатории солнечной астрономии, сила бури колеблется в диапазоне от среднего (G2) до сильного уровня (G3), при этом большую часть времени она держится на среднем уровне с отдельными резкими пиками, достигающими максимума G3.

Причиной такой затяжной геомагнитной активности является экстремально высокая скорость солнечного ветра, которая стабильно превышает 700 километров в секунду, а иногда достигает пиковых значений в 900 километров в секунду. Для сравнения, в спокойных условиях скорость солнечного ветра составляет около 300-450 километров в секунду. Ученые связывают эту аномалию с повышенной вспышечной активностью на Солнце и влиянием крупной корональной дыры, в зону которой Земля вошла в ночь на 2 октября.

Корональная дыра — это область на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос, через которую горячий газ из короны Солнца уходит в межпланетное пространство. Именно через такие участки солнечный ветер приобретает свою экстремальную скорость, влияя на геомагнитную обстановку на Земле.

Хорошей новостью для специалистов является то, что вспышки, сопровождающие бурю, пока ограничиваются событиями класса М. Несмотря на то, что они относятся к сильным, их мощность примерно в десять раз меньше, чем у опасных вспышек класса X. Ситуация может осложниться, если Земля попадет под воздействие особенно крупных плазменных выбросов, однако, если этого удастся избежать, то улучшения геомагнитной обстановки стоит ожидать в течение ближайших одного-двух суток, уверяют астрономы.