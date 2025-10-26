В Германии может возникнуть дефицит яиц и мяса птицы на фоне вспышки птичьего гриппа, от которого этой осенью погибли более 200 тысяч кур, уток, гусей и индеек, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. В Центральном объединении птицеводческой промышленности ФРГ (ZDG) призвали власти обсудить стратегии вакцинации и внести изменения в европейское законодательство о здоровье животных.

Президент ZDG Ханс-Петер Гольдник отметил, что дефицит продукции возможен, если эпидемия затянется и число заболевших птиц продолжит расти. По его словам, некоторые страны уже отказываются принимать продукцию из вакцинированных хозяйств, что создаёт дополнительные риски для немецких производителей.

По данным Института имени Фридриха Лёффлера, случаи птичьего гриппа в этом году зафиксированы уже на 50 птицефабриках по всей стране, из них более половины — в октябре. Учёные предупреждают, что из-за сезонной миграции птиц распространение вируса может продолжиться и достичь масштабов эпидемии 2020–2021 годов, когда в Германии погибли более двух миллионов птиц.