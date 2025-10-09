Министр обороны Германии Борис Писториус представил парламенту масштабный план перевооружения Бундесвера, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD. Как сообщает издание Europäische Sicherheit & Technik, комитет Бундестага по бюджету рассматривает 14 крупных проектов общей стоимостью около 7 миллиардов евро. Все закупки свыше 25 миллионов евро требуют одобрения парламента.

Главный пункт программы — покупка и модернизация истребителей Eurofighter. На эти цели планируется выделить 5,2 миллиарда евро, а ещё 800 миллионов — на боеприпасы. Также министерство намерено приобрести 48 бронемашин скорой помощи Boxer, лёгкие боевые машины для десантных войск и новое оборудование для минных тральщиков и спецподразделений флота — на сумму около 400 миллионов евро.

Среди дополнительных пунктов — радиостанции, мостовое оборудование и цифровизация учебных центров сухопутных войск. Некоторые проекты, включая разработку новых разведывательных бронемашин и беспилотников, временно отложены. По данным BILD, 5 ноября комитет Бундестага рассмотрит новый пакет закупок, в который войдёт система противовоздушной обороны от дронов и низколетящих целей.