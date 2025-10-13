Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт поручил Федеральному ведомству по делам миграции и беженцев (BAMF) возобновить рассмотрение заявлений на предоставление убежища от сирийцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. По данным издания, в первую очередь будут рассматривать обращения "от трудоспособных молодых мужчин". Тем, кто получит отказ, грозит депортация. Отказы, в частности, будут получать сирийцы, возвращавшиеся на родину после бегства.

Германия не выдворяла сирийцев с 2012 года, когда в стране шла гражданская война. Теперь Берлин намерен заключить соглашение с Дамаском для организации депортаций, прежде всего — осуждённых преступников. Ранее Германия приостановила предоставление убежища сирийцам после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года. По состоянию на июль 2025 года в ФРГ проживает около 955 тысяч сирийцев. Накануне Добриндт также заявил, что соглашение о депортациях в Афганистан может быть подписано в ближайшее время.