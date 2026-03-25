Германия и Южная Корея рискуют столкнуться с дефицитом редкоземельных металлов
Европейские и корейские производители могут остаться без гарантированных поставок сырья.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Германия и Южная Корея оказались в уязвимом положении на мировом рынке редкоземельных элементов, которые необходимы для производства электромобилей и высокотехнологичной продукции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Как сообщает Reuters, об этом заявил глава австралийской горнодобывающей компании Arafura Rare Earths Дэррил Куззуббо. По его словам, США и Япония активно закрепляют за собой доступ к доступным мировым запасам этих материалов, заключая долгосрочные контракты с ключевыми поставщиками.
На этом фоне европейские и корейские производители могут остаться без гарантированных поставок сырья, которое широко используется в автомобильной промышленности и оборонном секторе.
Ситуация осложнилась после того, как Китай — крупнейший производитель редкоземельных металлов — ввел ограничения на их экспорт. В ответ США и Япония начали активно заключать эксклюзивные соглашения с ограниченным числом западных добывающих компаний, среди которых MP Materials и Lynas Rare Earths. В результате значительная часть добычи редкоземельных элементов за пределами Китая уже зарезервирована на годы вперед.
Эксперты предупреждают, что если Берлин и Сеул не предпримут срочных мер для обеспечения поставок, их промышленность может столкнуться с серьезной нехваткой критически важных ресурсов. Одновременно австралийские добывающие компании при поддержке правительства пытаются сформировать альтернативный рынок редкоземельных металлов, независимый от Китая.
Самое читаемое
- Смертельное ДТП в Алматы: за рулём Zeekr находился бизнесмен
- Дешёвый бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
- Иран выдвинул США ультиматум для завершения войны
- Скандал с овербукингом: пассажирку не пустили на рейс FlyArystan из-за перепроданных билетов
- Аэропорты Астаны и Алматы вошли в сотню лучших в мире