Германия и Южная Корея оказались в уязвимом положении на мировом рынке редкоземельных элементов, которые необходимы для производства электромобилей и высокотехнологичной продукции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Как сообщает Reuters, об этом заявил глава австралийской горнодобывающей компании Arafura Rare Earths Дэррил Куззуббо. По его словам, США и Япония активно закрепляют за собой доступ к доступным мировым запасам этих материалов, заключая долгосрочные контракты с ключевыми поставщиками.

На этом фоне европейские и корейские производители могут остаться без гарантированных поставок сырья, которое широко используется в автомобильной промышленности и оборонном секторе.

Ситуация осложнилась после того, как Китай — крупнейший производитель редкоземельных металлов — ввел ограничения на их экспорт. В ответ США и Япония начали активно заключать эксклюзивные соглашения с ограниченным числом западных добывающих компаний, среди которых MP Materials и Lynas Rare Earths. В результате значительная часть добычи редкоземельных элементов за пределами Китая уже зарезервирована на годы вперед.

Эксперты предупреждают, что если Берлин и Сеул не предпримут срочных мер для обеспечения поставок, их промышленность может столкнуться с серьезной нехваткой критически важных ресурсов. Одновременно австралийские добывающие компании при поддержке правительства пытаются сформировать альтернативный рынок редкоземельных металлов, независимый от Китая.