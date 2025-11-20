Германия начала массово отклонять заявки на убежище от граждан Сирии после возобновления рассмотрения более 50 тысяч приостановленных дел, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) снова пересматривает досье сирийцев, прежде всего молодых мужчин, чьи заявления проходят ускоренную процедуру.

Рассмотрение дел было остановлено почти на год после падения режима Башара Асада и официального объявления о завершении гражданской войны в Сирии. Теперь решения принимаются в формальном порядке, без анализа текущей безопасности в стране.

По данным BAMF, в октябре убежище получил лишь один из 3134 заявителей. Еще девять человек получили ограниченную защиту, в шести случаях вынесен запрет на депортацию. Таким образом, уровень отказов превысил 99 процентов.

Юристы ожидают резкого роста числа исков, которые автоматически приостанавливают высылку до решения суда. Если же административный суд подтверждает отказ, заявителю дают 30 дней, чтобы покинуть Германию. Фактические депортации сирийцев пока не проводятся, но подготовительные меры уже начаты.