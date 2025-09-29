В октябре представители МВД Германии отправятся в Кабул для переговоров с талибами о депортации афганских граждан, совершивших преступления на территории Германии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Министр внутренних дел Александр Добриндт подчеркнул, что Берлин намерен добиться системных высылок.

"Высылки в Афганистан должны происходить регулярно! Поэтому мы сейчас проведём переговоры прямо в Кабуле, чтобы преступники и лица, представляющие угрозу, в будущем последовательно выдворялись", - сказал Добриндт.

Пока что Германия осуществляла депортации в Афганистан лишь дважды - при посредничестве Катара. Последний рейс состоялся в июле 2025 года, когда страну покинули 81 человек. При этом дипломатических отношений с талибами Берлин официально не поддерживает, и остаётся неизвестным, какие уступки Кабул может потребовать за сотрудничество.

Параллельно Германия готовит почву для возобновления депортаций в Сирию. В первую очередь речь идёт о преступниках, а затем - о лицах, не имеющих права на пребывание в стране. Добриндт пояснил, что необходимо "различать между хорошо интегрированными людьми, которые работают, и теми, кто не имеет права на убежище и живёт за счёт социальных пособий".

Федеральному ведомству по делам миграции и беженцев поручено частично возобновить приостановленные процедуры предоставления убежища для сирийцев, что позволит в дальнейшем выдворять тех, кому будет отказано в статусе беженца.