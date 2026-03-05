В рамках крупнейшей международной туристской выставки ITB Berlin министерство туризма и спорта РК подписало меморандум о сотрудничестве с Deutscher Reiseverband (DRV), передает BAQ.KZ.

Национальный стенд Казахстана представлен 21 туроператором по въездному туризму, представителями гостиничного бизнеса, ресторанов казахской кухни, а также 6 регионов страны.

Отдельно представлен гастрономический потенциал страны - при поддержке сети ресторанных проектов Sandyq Group.

По информации министерства туризма и спорта, в соответствии с достигнутыми договоренностями в августе 2026 года в Астана состоится DRV Destination Forum. Программа предусматривает презентации туристских возможностей Казахстана, b2b-переговоры с немецкими туроператорами и ознакомление с ключевыми направлениями и инфраструктурой страны. Проведение форума станет практическим инструментом интеграции казахстанских турпродуктов в немецкий рынок.

«Основной целью соглашения является включение туров по Казахстану в каталоги ведущих немецких туроператоров и активное их продвижение в Германии. Проведение форума DRV – это важный сигнал всему немецкому туристскому сообществу о выходе сотрудничества двух стран в сфере туризма на новый уровень», — отметил и.о. председателя Комитета индустрии туризма Нурбол Байжанов.

Напомним, ITB Berlin является ведущей туристской деловой площадкой, участие в которой укрепляет позиции Казахстана на европейском рынке - так, по итогам 2025 года Казахстан посетили порядка 100 тысяч граждан Германии.

Подписание меморандума и проведение форума отражают последовательную работу по расширению международного партнерства, диверсификации въездных потоков и укреплению статуса Казахстана как конкурентоспособного туристского и делового направления.

DRV — отраслевая туристская ассоциация Германии, объединяющая свыше 3 000 компаний. На ее участников приходится около 90% организованных поездок граждан Германии. Ассоциация формирует отраслевую повестку, влияет на развитие туристской политики страны и оказывает заметное воздействие на международный рынок путешествий.