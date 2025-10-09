Правительство Германии одобрило поправки к закону о федеральной полиции, которые позволят правоохранителям сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Законопроект теперь должен утвердить парламент.

Министр внутренних дел Александер Добриндт сообщил, что в составе федеральной полиции будет создано специальное подразделение по борьбе с беспилотниками, а также федеральный центр координации для эффективного взаимодействия с полицией земель. Кроме того, планируется сотрудничество с Израилем и Украиной для развития технологий защиты от дронов.

Решение последовало после инцидентов в аэропорту Мюнхена 2 октября, когда пролеты дронов вызвали приостановку авиасообщения и затронули почти 3000 пассажиров. В зависимости от размера и мощности дронов полиция сможет использовать различные методы — от перехвата до уничтожения, в то время как более крупные аппараты будут относиться к компетенции вооруженных сил. Федеральная земля Бавария уже одобрила собственный проект закона о борьбе с опасными дронами. В рамках реформы планируется создать центр по противодействию БПЛА рядом с аэропортом Мюнхена, а парламент должен проголосовать за закон до конца года.