На фоне слабых финансовых результатов Mercedes-Benz и Volkswagen Германия может столкнуться с масштабной волной сокращений в автопроме, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Автомобильный аналитик Фердинанд Дуденхоффер заявил, что основная причина убытков Mercedes связана с выплатами по сокращениям персонала. Аналогичная ситуация наблюдается и у Volkswagen: несмотря на устойчивость некоторых подразделений, включая марку Škoda, производственные затраты в Германии становятся экономически невыгодными.

Профессор Штефан Братцель отметил, что новые пошлины, введённые США, усиливают давление на немецкий экспорт. По его словам, "ставка в 15% ещё терпима, но всё, что выше, может оказаться критическим". Он подчеркнул, что немецкие заводы остаются одними из самых дорогих в мире, а преимущества в качестве уже не компенсируют издержки.

Эксперты добавляют, что производство активно уходит в страны с более низкими затратами — Китай, Венгрию и другие регионы Восточной Европы.

"Если не принять срочных мер, в течение десяти лет Германия может потерять до 200 тысяч рабочих мест в автопроме и смежных отраслях", — предупредил Дуденхоффер.

По его словам, правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца пока не предпринимает конкретных шагов для стабилизации ситуации в автомобильной индустрии.