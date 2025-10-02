Правительство Германии одобрило законопроект, расширяющий уголовную ответственность за терроризм и сотрудничество с иностранными разведками, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Документ, подготовленный Минюстом ФРГ, 1 октября направлен на рассмотрение в бундестаг и бундесрат.

Впервые под уголовное преследование попадёт подготовка теракта с использованием не только огнестрельного оружия, но и "опасных предметов" — например, автомобиля или ножа. Также наказуемым станет возвращение в страну с целью совершения террористического преступления. Для этого будет изменена статья 89a УК ФРГ, касающаяся подготовки тяжкого акта насилия, угрожающего государству. Законопроект усиливает и статью 89c об ответственности за финансирование терроризма. По словам Минюста, это позволит блокировать новые формы поддержки экстремистов и "лишить питательной среды" даже крупные террористические структуры.

Поправки затронут и статью 99, касающуюся шпионажа: при подозрении в сотрудничестве с иностранными спецслужбами правоохранители смогут использовать скрытые следственные меры, включая прослушку квартир и онлайн-обыски.

Экстремисты, террористические сети и авторитарные государства целенаправленно работают против нас и нашего общества. Мы даём на это чёткий ответ, корректируя уголовное право в сфере борьбы с терроризмом и иностранным шпионажем, — заявила министр юстиции Штефани Хубиг.

По её словам, правоохранительные органы теперь получат больше возможностей "пресекать угрозы ещё на стадии подготовки терактов и гибридных атак".