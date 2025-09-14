Правительство Германии готовит масштабное ужесточение миграционной политики и обсуждает с движением "Талибан" условия возвращения афганских граждан, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BILD. По данным СМИ, в сентябре представители немецкого МВД во главе с Александром Добриндтом провели встречу с талибами в Катаре. В планах — отправка делегации и прямые переговоры в Кабуле. Посредником выступает Катар. Цель переговоров — создание постоянного механизма депортаций.

Сейчас в Германии проживает около 461 тысячи человек с афганскими корнями. По информации издания, порядка 11,5 тысячи из них подлежат обязательной депортации. При этом, как указывает BILD, в 2015–2024 годах полиция зарегистрировала более 108 тысяч тяжких преступлений с участием подозреваемых из Афганистана.

После прихода талибов к власти в 2021 году Германия лишь дважды отправляла чартерные рейсы с депортированными — в 2024 и 2025 годах. Теперь же, по сведениям издания, правительство рассматривает возможность регулярных вылетов, в том числе на обычных пассажирских самолетах. В МВД Германии подчеркивают, что в первую очередь будут выдворять "серьезных преступников и опасных лиц". Однако правозащитные организации, включая Pro Asyl, резко критикуют инициативу, заявляя, что депортированные в Афганистане рискуют подвергнуться пыткам и бесчеловечному обращению, что нарушает международные обязательства Германии.

Напомним, в 2024 году Казахстан исключил движение "Талибан" из своего списка террористических групп.