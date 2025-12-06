Бундестаг большинством голосов одобрил закон о возвращении в Германии добровольной срочной военной службы, отменённой в 2011 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

Документ, опубликованный на сайте парламента, предполагает существенное расширение личного состава бундесвера: с нынешних 183 000 до 260 000 военнослужащих к 2035 году, а также формирование резерва численностью 200 000 человек. Аналогичная система уже действует во Франции.

За законопроект "О модернизации военной службы" проголосовали 323 депутата, против - 272, один воздержался. Инициативу поддержали фракции правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, тогда как представители АдГ, "Зелёных" и левой оппозиции выступили против.

Как ранее отмечал генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер, для выполнения обязательств перед НАТО Германии необходимо достигнуть совокупной силы армии и резерва в 460 000 человек. Новая модель предусматривает обязательное медосвидетельствование юношей, достигших 18 лет, начиная с 2026 года, и добровольное - для девушек. Осмотр пройдёт молодёжь 2008 года рождения и младше.

Также в стране возобновляется добровольная срочная служба сроком от шести месяцев до года. Её участникам предложат выплату в размере 2600 евро в месяц, включая проживание, а также возможность служить недалеко от дома. Годовая служба откроет доступ к субсидиям на получение водительских прав, а после её окончания будет возможность заключить долгосрочные контракты сроком до 25 лет в профессиональной армии.