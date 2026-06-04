Германия впервые осталась без места в Совбезе ООН

Германия впервые в своей истории не смогла получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. На голосовании Генеральной Ассамблеи организация отдала предпочтение Португалии и Австрии, сообщает Euronews.

По итогам тайного голосования за два европейских места Португалия получила 134 голоса, Австрия — 131, тогда как Германия заручилась поддержкой лишь 104 государств и выбыла из борьбы.

В африканской группе уверенную победу одержала Зимбабве, набрав 182 голоса. От группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна мандат получила Тринидад и Тобаго, за которую проголосовал 181 член Генассамблеи.

В Азии членство получил Кыргызстан.

Избранные страны приступят к работе в Совете Безопасности с 1 января 2027 года, сменив Пакистан, Сомали, Грецию, Данию и Панаму. Они присоединятся к действующим непостоянным членам Совбеза на 2026–2027 годы: Демократической Республике Конго, Либерии, Латвии, Колумбии и Бахрейну.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 государств, включая пять постоянных членов с правом вето — США, Россия, Китай, Франция и Великобритания.