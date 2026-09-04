Германия выделит Украине еще 250 млн евро на энергетику

Германия направит Украине еще 250 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры в предстоящий осенне-зимний сезон. Средства предназначены для финансирования неотложных ремонтных работ. Деньги поступят в Фонд поддержки энергетики Украины. Из него финансируется закупка запчастей и оборудования для восстановления разрушенных объектов энергетики.

С учетом нового транша общий объем немецкой помощи этому фонду с 2022 года достигнет примерно 810 млн евро, сообщили в Минэкономики Германии. Глава ведомства Катерина Райхе заявила, что энергетическая инфраструктура Украины остается одной из ключевых целей российских атак.

Ранее, 22 августа, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о выделении Украине еще 60 млн евро. Из них 50 млн евро предназначены для учреждений ООН и неправительственных организаций, оказывающих помощь украинцам, еще 10 млн евро — в фонд НАТО на поставки энергоносителей, медицинского оборудования и систем защиты от беспилотников.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, с начала полномасштабной войны Германия предоставила Украине 65 млрд евро военной, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи.