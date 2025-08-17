Герои не только на службе: казахстанские спасатели доказали себя в ММА
Успех бойцов подтверждает высокий уровень их физической подготовки.
Сотрудники ДЧС из Акмолинской и Алматинской областей успешно выступили на международном турнире по смешанным единоборствам OCTAGON 77 в Конаеве, передает BAQ.KZ. Тем самым они доказали, что они способны побеждать не только в чрезвычайных ситуациях, но и на спортивной арене.
16 августа в турнире приняли участие 34 бойца из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Ирана, Китая и Азербайджана. Райымбек Асан, представляющий ДЧС Алматинской области, выиграл по решению судей у соперника из Китая, а спасатель ДЧС Акмолинской области Малик Дастан отправил киргизского спортсмена в нокаут уже в первом раунде.
В ведомстве отметили, что успех бойцов на международной арене подтверждает высокий уровень их физической подготовки и силу характера, позволяющие достойно проявлять себя и в профессии, и в спорте.
