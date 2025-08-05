Поляна Абылай хана - одно из самых значимых и почитаемых мест в Казахстане. Каждый день сюда приезжают туристы, иностранцы и жители со всех уголков страны. Однако мало кто задумывается, в каком состоянии остаётся эта священная земля после визита отдыхающих. Подробнее в материале BAQ.kz.

С раннего утра, когда большинство ещё только просыпается, на поляну выходит человек, который заботится о её чистоте - Виктор Долинный.Уже 5 лет он отвечает за благоустройство этого участка. Его рабочий день начинается в 7:30 утра, и с этого момента он неустанно трудится, чтобы Поляна оставалась в достойном виде.

"Я всегда мечтал работать на природе. А теперь чувствую, что выполняю важную и нужную миссию - сохраняю то, что нам всем принадлежит, - нашу природу и историческое наследие", - делится Виктор Вадимович.

Он не просто убирает территорию - он подаёт пример отношения к природе и к истории своей страны. Своей работой он напоминает каждому из нас: святые места нуждаются не только в почитании, но и в заботе.

Призываем всех посетителей быть осознаннее: не оставляйте после себя мусор, уважайте труд тех, кто каждый день работает ради чистоты и красоты наших национальных достояний