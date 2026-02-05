Билл Гейтс заявил, что сожалеет о любых контактах с Джеффри Эпштейном и отверг обвинения, содержащиеся в черновиках электронных писем, опубликованных Министерством юстиции США, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.com.

В интервью австралийскому телеканалу 9News он подчеркнул, что встречи с Эпштейном были ошибкой.

– Я сожалею о каждой минуте, проведенной с ним. Оглядываясь назад, понимаю, что это был тупик, – сказал Гейтс.

По его словам, опубликованные письма не были отправлены и были написаны самим Эпштейном. Гейтс назвал их ложью и попыткой нанести репутационный ущерб.

Он сообщил, что познакомился с Эпштейном в 2011 году, посещал несколько ужинов, но никогда не бывал на его острове и отрицает какие-либо сексуальные контакты. Гейтс также отметил, что рассчитывал привлечь через Эпштейна средства на проекты в сфере глобального здравоохранения.

Бывшая супруга предпринимателя Мелинда Френч Гейтс ранее заявляла, что его связи с Эпштейном повлияли на решение о разводе в 2021 году.