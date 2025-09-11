На прошлой неделе в Алматы произошла очередная трагедия, всколыхнувшая общество: 3 сентября 17-летняя девушка покончила с собой. Как стало известно, за день до этого её отчислили из частной школы после якобы конфликта с администрацией. Также в социальных сетях распространяются версии о буллинге и давлении со стороны педагогов и родителей одноклассников. Полиция возбудила уголовное дело по статье "доведение до самоубийства". В Управлении образования Алматы до сих пор не озвучили детали произошедшего. Корреспонденту BAQ.kz удалось получить небольшой комментарий от представителя КГУ "Центр психологической поддержки" управления образования города Алматы.

На вопрос, почему администрация школы, где училась девочка, приняла решение об отчислении уже 2 сентября, спустя сутки после конфликта, в ЦПП отметили, что данное решение полностью нарушает права ребенка.

"Отчисление ученицы в течение 24 часов после конфликта может быть расценено как поспешное решение. Администрация школы была осведомлена о том, что такое решение, принятое без должного анализа психологического состояния ученицы, является прямым нарушением принципов защиты прав ребёнка. В связи с этим школа не имела законных оснований для её отчисления, и на данный момент девочка продолжает являться действующей ученицей школы. То есть, ее не отчисляли, по словам заместителя директора школы", - сообщила руководитель КГУ "Центр психологической поддержки" управления образования города Алматы Венера Коканова.

На вопрос, был ли факт буллинга со стороны педагогов и родителей других учеников, в центре сослались на тайну следствия.

"Пока ведутся следственные мероприятия, мы не можем разглашать подобные сведения. Возбуждено уголовное дело, и в рамках следствия будут установлены причины, повлекшие трагические события, а также все участники этому способствующие. Если верить социальным сетям, родители других учеников выражали открытое недовольство поведением девочки. А представители школы не должны были допустить конфликта", - добавила Венера Коканова.

Также пока неизвестно, накажут ли администрацию и учителей школы, если докажут, что из-за их действий погибла школьница.

"Мы снова ссылаемся на то, что в настоящий момент следственные мероприятия не были завершены и отсутствует заключение о причастности администрации школы и педагогов к факту буллинга и последующей гибели школьницы. Касательно наказания: данный вопрос находится вне нашей компетенции. Центр психологической поддержки оказывает методическую помощь администрации школ, которая носит рекомендательный характер. На данный момент на связи с мамой погибшей, наш семейный психолог, который оказывает ей поддержку", - заключила руководитель КГУ "Центр психологической поддержки".

Куда могут обратиться школьники?

В Центре также рассказали куда обратиться за помощью детям, которые оказались в сложной ситуации.

"В городе ведется цифровизация деятельности школьного психолога. Такая платформа как "Комплексный подход" от "Жануя" с 2025-2026 учебного года позволяют оптимизировать процесс психодиагностики и снизить нагрузку на психологов и своевременно выявить эмоциональные и поведенческие нарушения. В школах развешаны QR-коды единого контакт-центра "111". Учащиеся могут обратиться по данному контакту, чтобы получить необходимую психологическую, социальную или иную помощь. Также мы предоставляем телефон доверия Центра психологической поддержки +7 775 142 8909", - говорит Венера Коканова.

Также оказывают методическую помощь школьным психологам, и приглашают несовершеннолетних и их родителей на консультации.

"Таким образом, удается своевременно выявлять обучающихся с признаками дезадаптации и совместными усилиями с Центром психического здоровья обеспечивать необходимое сопровождение", - отмечает Венера Коканова.

Важно отметить, что в 2022 году в Казахстане в законодательство было введено определение понятий "буллинг" и "кибербуллинг". Изменения были внесены в закон "О правах ребёнка". Кроме того, в 2024 году был принят новый пункт в КоАП (статья 127-2), устанавливающий административную ответственность за травлю несовершеннолетних.