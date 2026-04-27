Рабочий погиб на шахте KAZ Minerals: Полиция возбудила уголовное дело

Сегодня 2026, 22:01
В области Абай возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на шахте Орловского производственного комплекса, расположенного в Бородулихинском районе, передает BAQ.KZ.

По информации правоохранительных органов, в результате обвала горной массы на предприятии KAZ Minerals под завалами оказались два работника. Один из них погиб, второй получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в компании, инцидент произошёл 27 апреля. Для выяснения причин создана специальная комиссия, ведётся всестороннее служебное расследование.

