Рабочий погиб на шахте KAZ Minerals: Полиция возбудила уголовное дело

В области Абай возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на шахте Орловского производственного комплекса, расположенного в Бородулихинском районе, передает BAQ.KZ.

По информации правоохранительных органов, в результате обвала горной массы на предприятии KAZ Minerals под завалами оказались два работника. Один из них погиб, второй получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в компании, инцидент произошёл 27 апреля. Для выяснения причин создана специальная комиссия, ведётся всестороннее служебное расследование.