Гибель сайгаков не превышает естественную норму — Минэкологии

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев прокомментировал гибель сайгаков в Западно-Казахстанской области, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что гибель животных в пределах нормы.

"Гибель сайгаков, которая сейчас наблюдается, находится в пределах естественной нормы. Как известно, популяция сайгаков полностью обновляется за 3-4 года. В основном продолжительность их жизни не превышает пяти лет", – сказал вице-министр на брифинге в Правительстве.

По его словам, допустимая норма естественной гибели составляет до 15–20% ежегодно. На данный момент зафиксировано около 26 тысяч погибших сайгаков по всем областям. В Западно-Казахстанской области – 11 тысяч. Именно там находится самая большая популяция сайгаков на сравнительно небольшой территории, добавил вице-министр.

В целом, по его словам, до окота численность сайгаков в стране составляла около 4 миллионов особей. Учет прошел и их результаты в министерстве ждут в июне.

Вице-министр также уточнил, что по научным данным, оптимальная численность сайгаков для Казахстана составляет не менее 900 тысяч особей. Соответственно, вопрос регулирования популяции будет рассматриваться на основе биологического обоснования, а также заключений и рекомендаций ветеринарных служб.

Что касается дальнейшей продажи, она планируется, как и в прошлом году, но также только на основе биологического обоснования.

"Окончательное решение о том, будет ли проводиться регулирование численности, примут с учетом всех заключений ветеринаров", – заключил Нуркен Шарбиев.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором стадо сайгаков попадает под поезд.