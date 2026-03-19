В социальных сетях распространяется видео, на котором стадо сайгаков попадает под поезд. Пользователи утверждают, что инцидент произошёл в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Что за видео

На кадрах видео видно, что съемка ведется прямо из кабины машиниста. Поезд движется по заснеженной степи, вдоль железнодорожных путей - стадо сайгаков. В какой-то момент животные начинают массово пересекать железнодорожное полотно. Машинист продолжает движение и, судя по видео, не успевает затормозить - состав проходит прямо через стадо.

При этом пользователи отмечают, что у поезда большой тормозной путь, особенно при полной загрузке, и остановить его мгновенно практически невозможно.

В национальной компании "КТЖ" сообщили, что кадры не являются свежими - видео было снято в 2024 году.

Реакция в сети

Видео вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи спорят о причинах произошедшего и ответственности.

"А потом удивляемся, почему животные вымирают… большая причина - это человек", "Почему нельзя поставить ограждения или сделать переходы для животных?", "Издалека не могли увидеть, чтобы вовремя остановиться?", - пишут казахстанцы.

В то же время часть пользователей указывает на технические ограничения и возможное вмешательство людей.

"Это поезд, тормозной путь огромный — остановиться сразу невозможно", "Это браконьеры загоняют под состав", - говорят в комментариях.

Почему сайгаки оказываются на путях

В КТЖ отмечают, что проблема выхода диких животных на железнодорожные пути остается актуальной. С одной стороны, компания устанавливает специальные ограждения, чтобы предотвратить такие случаи и повысить безопасность движения поездов. Однако с другой стороны, эти меры вызывают вопросы у экологов.

По информации КТЖ, территориальные инспекции лесного хозяйства и животного мира выступают за демонтаж ограждений, поскольку они мешают естественной миграции сайгаков.

Из-за этого компания в ряде случаев вынуждена убирать защитные конструкции, что снова открывает животным доступ к железнодорожным путям.

В КТЖ отмечают, что решение требует баланса между требованиями экологии и транспортной безопасностью.