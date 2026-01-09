18 февраля 2025 года на руднике "Жомарт" произошла трагедия, в результате которой погибли семь человек. После случившегося началось расследование, однако, по словам рабочих, под следствием оказались рядовые сотрудники, тогда как представители руководства ответственности не понесли, передает BAQ.KZ.

В связи с этим работники Жезказганского шахтопроходческого треста записали публичное видеообращение. Они подчеркнули, что их выступление не связано с митингами или политикой и является попыткой добиться честного и объективного расследования произошедшего.

По словам рабочих, сегодня ответственность за трагедию пытаются возложить на тех, кто ежедневно спускается под землю и рискует жизнью, тогда как управленческие решения, вопросы безопасности и утверждённые регламенты остаются вне внимания следствия. Они считают, что гибель семи человек не может быть объяснена "ошибкой исполнителей" и указывает на системные проблемы.

В обращении также говорится, что под следствием находятся трое работников треста, тогда как из числа топ-менеджмента компании "Казахмыс", по утверждению авторов обращения, никто не привлечён. Рабочие заявляют, что не согласны с таким подходом и считают его попыткой переложить ответственность.

"Перевести стрелки на рабочих - самый удобный и самый подлый путь. Мы не согласны, чтобы трагедию списали на простых шахтёров. Мы не согласны, чтобы виновные в системе остались в стороне. Мы не согласны с избирательной “справедливостью”. Голос рабочих должен быть услышан, а память о погибших требует правды, а не показательного поиска “козлов отпущения”", — заявили авторы видеообращения.