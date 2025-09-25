В акимате Восточно-Казахстанской области прошло рабочее совещание с участием главы региона Нурымбета Сактаганова и представителей компетентных органов, где обсудили ситуацию с гибелью крупного рогатого скота в Курчумском районе, передает BAQ.KZ.

По словам акима, главным приоритетом властей остаются здоровье и безопасность жителей, а также защита интересов сельхозпроизводителей.

"Только на основании экспертных заключений будут сделаны выводы и приняты все необходимые меры. Уже сейчас введены меры биобезопасности, рассматриваются вопросы поддержки пострадавших владельцев", — подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Напомним, 19 сентября в акимат Курчумского района поступило сообщение о гибели 7–8 голов скота в селе Маралды. На место выехала оперативная группа с участием ветеринаров, санитарных врачей и экологов. В ходе обследования на участке Березит, расположенном в 5 км от села, были обнаружены 7 туш животных, позднее выявлена еще одна. Всего зарегистрировано 8 случаев падежа.

Специалисты взяли пробы воды из родника, почвы, а также патматериалы от павших животных. Материалы направлены в лаборатории для комплексных исследований. Окончательные результаты экологической экспертизы обещают представить до конца недели, ветеринарные заключения — до 4 октября.

На сегодняшний день новых случаев гибели скота в селе Маралды не зафиксировано.