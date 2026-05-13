Гибель срочника в Актау: Командира воинской части обвиняют в халатности

В Актау завершено расследование уголовного дела в отношении командира воинской части, обвиняемого в халатности, которая привела к гибели солдата срочной службы в ходе проведения плановых полевых стрельб на полигоне "Бейнеу", передает BAQ.kz.

Что произошло

Трагедия произошла 17 февраля 2026 года. Погиб военнослужащий срочной службы Жайгалиев Р.

По данным следствия, командир части не обеспечил должный контроль за личным составом и соблюдением правил обращения с оружием, что в итоге способствовало происшествию.

Как сообщили в Главной военной прокуратуре, в ходе следствия была собрана необходимая доказательная база и проведены судебные экспертизы.

Расследование велось под постоянным надзором военных прокуроров и при координации следственной группы.

Дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, по итогам разбирательства от должностей освобождены командир разведывательно-штурмового батальона, его заместитель и командир роты.

Еще 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ведомстве подчеркнули, что работа по обеспечению неотвратимости наказания за преступления, повлекшие гибель военнослужащих, будет продолжена.