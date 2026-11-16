Гибель студента КазНУ в Алматы: полиция задержала подозреваемого
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы возбуждено уголовное дело после гибели человека, который, по информации из соцсетей, учился в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. Подозреваемый задержан, сообщили в департаменте полиции города.
О трагедии стало известно из публикаций в соцсетях. По этим данным, погибший был студентом КазНУ. Официально полиция личность погибшего и место учебы не подтверждала.
«По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение принципов полноты, всесторонности и объективности расследования», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
Другие подробности следствие пока не раскрывает. Расследование продолжается.
Самое читаемое
- Три пары близнецов появились на свет за два дня в Мангистау
- Развод сооснователя Nvidia может обойтись ему более чем в $70 млрд
- Студенты-юристы присоединились к ночному патрулированию полиции в Таразе
- Семь автомоек отключили от водоснабжения в Алматы после проверки
- В Венгрии нашли почти $20 млн наличными, спрятанными в лесах и на фермах