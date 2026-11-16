Гибель студента КазНУ в Алматы: полиция задержала подозреваемого

В Алматы возбуждено уголовное дело после гибели человека, который, по информации из соцсетей, учился в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. Подозреваемый задержан, сообщили в департаменте полиции города.

О трагедии стало известно из публикаций в соцсетях. По этим данным, погибший был студентом КазНУ. Официально полиция личность погибшего и место учебы не подтверждала.

«По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение принципов полноты, всесторонности и объективности расследования», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Другие подробности следствие пока не раскрывает. Расследование продолжается.