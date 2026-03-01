  • Главная
Гибель Верховного лидера Ирана: толпы людей вышли на площадь в Тегеране

Сегодня 2026, 11:36
Скриншот видео
Сегодня 2026, 11:36
Фото: Скриншот видео

После известий о гибели верховного лидера Ирана жители Тегерана начали стягиваться на площадь Энгелаб, передает BAQ.KZ.

Тысячи человек собрались в центре города, многие в шоке и растерянности, пытаясь осознать произошедшее. На площади царит напряжённая атмосфера.

