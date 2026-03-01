Гибель Верховного лидера Ирана: толпы людей вышли на площадь в Тегеране
Сегодня 2026, 11:36
После известий о гибели верховного лидера Ирана жители Тегерана начали стягиваться на площадь Энгелаб, передает BAQ.KZ.
Тысячи человек собрались в центре города, многие в шоке и растерянности, пытаясь осознать произошедшее. На площади царит напряжённая атмосфера.
