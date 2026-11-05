Гибель военных на учениях в Мангистау: допрошены более 300 человек, под стражей восемь должностных лиц
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Расследование гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области продолжается. Следователи уже допросили более 300 человек и провели свыше 30 экспертиз. Под стражей находятся восемь должностных лиц, в том числе командование Военно-морских сил Казахстана.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, уголовное дело расследуют военно-следственные органы МВД. Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.
Напомним, ранее с санкции суда были взяты под стражу восемь человек. Среди них — главнокомандующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Казахстана, его первый заместитель и заместитель по боевой подготовке, командиры двух воинских частей, батальона и роты морской пехоты, а также капитан катера.
Им вменяют подозрения в халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения.
В Генпрокуратуре сообщили, что в ближайшее время планируется завершить следственные действия и предоставить участникам уголовного процесса возможность ознакомиться с материалами дела.
При этом остальные сведения досудебного расследования пока не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.
Ход расследования находится на особом контроле Генеральной прокуратуры.
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